روسيا: الولايات المتحدة تحاول إشراك الحلفاء في احتواء الصين من خلال آليات الناتو

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو الخميس، أن “الولايات المتحدة تحاول، ومن خلال آليات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، جذب الحلفاء إلى خط احتواء الصين، وهو ما تجلى بكل تأكيد في بروكسل”.

يُذكر أنه في نهاية اليوم الأول للاجتماع الذي جرى عبر الفيديو لوزراء دفاع الناتو، قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، إن “المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو منذ عام 2010، بحاجة إلى تحديث، نظراً لتغير الوضع، الذي لم يكن يأخذ في الاعتبار صعود الصين وتدهور العلاقات مع روسيا”.

وقبل الاجتماع، قال متحدث باسم البنتاغون، إن “روسيا تشكل تهديداً لجميع أعضاء الحلف، بما في ذلك الولايات المتحدة، وتستخدم القوة العسكرية لتحقيق أهدافها”.

المصدر: سبوتنيك