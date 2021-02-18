بوتين وأردوغان يبحثان في اتصال هاتفي التسوية السورية وليبيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي الخميس، التزامهما المتبادل بحرب لا هوادة فيها ضد الإرهابيين الذين استقروا في سوريا. وجاء في بيان المكتب الصحفي التابع للكرملين “أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان .. تم التطرق إلى موضوع التسوية السورية في ضوء مساعي روسيا وتركيا لاستقرار الوضع في منطقة إدلب، وأكد الطرفان الالتزام المتبادل بمواجهة لا هوادة فيها ضد الجماعات الإرهابية الدولية المستقرة في سوريا “.

وأضاف البيان بأن “فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، أشارا إلى أهمية تشكيل سلطات انتقالية في ليبيا بمساعدة الأمم المتحدة لضمان تسوية طويلة الأمد في هذا البلد”. وأشار البيان إلى أن الرئيسين عبرا عن عزمهما دعم التسوية السياسية السورية، في إطار “صيغة أستانا”.

المصدر: سبوتنيك