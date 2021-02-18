الصحة العالمية: هناك خطر من انتشار مرض إيبولا من غينيا إلى الدول المجاورة

أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا مرض إيبولا النزفي في غينيا إلى 5 أشخاص، وهناك خطر من انتشار المرض إلى الدول المجاورة. وجاء في بيان المنظمة “تم تسجيل سبع إصابات بينها خمس وفيات (4 حالات محتملة (بإيبولا) وحالة مؤكدة مختبرياً). وهناك حالتان مؤكدتان معزولتان حاليًا في منشآت طبية في كوناكري وغويكي في منطقة نزيريكور”.

وتمت الإشارة إلى أنه “حتى الآن لم يتم تحديد سلالة الفيروس، والفحوصات المخبرية لا تزال جارية”. ولغاية 15 شباط/فبراير، تم تحديد 192 مخالطًا للمصابين. وحتى الآن، لم يغادر أي منهم البلاد، لكن نزريكور هي ثاني أكبر مدينة في غينيا تعتبر تقاطع طرق من ليبيريا وكوت ديفوار. وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه “بالتالي هناك مخاوف من انتقال حالات إيبولا إلى الدول المجاورة”.

وتسبب عدوى إيبولا قيئاً وإسهالاً شديدين وتنتشر من خلال سوائل الجسم. ومعدل الوفاة به أعلى بكثير من “كوفيد-19”. وكان آخر تفشي للعدوى في غينيا بالفترة بين 2013 إلى 2016.

المصدر: سبوتنيك