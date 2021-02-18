الصحة الايرانية: تسجيل 8066 إصابة و 80 حالة وفاة جديدة بكورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري الخميس عن تسجيل 8066 إصابة و 80 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت لاري، في تصريحها الصحفي اليومي، إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 8066 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين في البلاد الى مليون و 550 الفا و 142 شخصا من ضمنهم 3 الاف و 679 شخصا في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة. واضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ مليونا و 324 الفا و 231 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 80 حالة وفاة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 59 الفا و 264 شخصا.

كما أوضحت أنه “تم لحد الآن اجراء 10 ملايين و 274 الفا و 529 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض”، وقالت إن هنالك الان 9 مدن في الحالة الحمراء (جميعها في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران) و 39 في الحالة البرتقالية و 228 في الحالة الصفراء و 172 في الحالة الزرقاء.

المصدر: ارنا