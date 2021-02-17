كهرباء لبنان: انفصال مجموعات الإنتاج عن الشبكة جراء العاصفة وانقطاع التيار عن بيروت والمناطق والعمل جار لاصلاح العطل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2021 - 20:02

كهرباء لبنان: انفصال مجموعات الإنتاج عن الشبكة جراء العاصفة وانقطاع التيار عن بيروت والمناطق والعمل جار لاصلاح العطل

منذ 11 mins 17 February، 2021
كهرباء لبنان
لبنان

اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، انه “وبنتيجة العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان، تعرضت الشبكة الكهربائية عند حوالي الساعة 16:35 من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 17/2/2021 إلى صدمة على خطوط التوتر العالي، مما أدى بدوره الى انفصال كافة المجموعات الإنتاجية بالتتالي عن الشبكة الكهربائية.

وبناء عليه، انقطعت التغذية بالتيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الإدارية، وحاليا تواصل الفرق الفنية جهودها لإعادة المجموعات تباعا الى الخدمة، وبالتالي إعادة التغذية الكهربائية تدريجيا الى مختلف المناطق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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