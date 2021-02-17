ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في أميركا بـ62 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بأكثر من 62 آلفاً، ووفاة أكثر من 1.7 ألف شخص. ووفقاً لبيانات الجامعة، التي تلخص البيانات الواردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام و المصادر المفتوحة الأخرى، سجلت الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 62 ألفا و398 إصابة بـفيروس “كوفيد-19” بالإضافة إلى 1756 وفاة.

ووفقاً لبيانات الجامعة، منذ تفشي الوباء في البلاد، تم تسجيل 27 مليون و757 ألف و505 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و488 ألفاً و100 وفاة.

المصدر: سبوتنيك