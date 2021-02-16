استقبال المجموعة البحرية الروسية المشاركة في المناورات مع ايران

جرت صباح اليوم الثلاثاء مراسم استقبال المجموعة البحرية الروسية المشاركة في المناورات المشتركة مع البحرية الايرانية.

وافادت العلاقات العامة للجيش الايراني في بيان لها: ان مراسم الاستقبال للمجموعة البحرية الروسية المؤلفة من البارجة Stoiky وسفينة الوقود Kola جرت بعد دخولهما المياه الاقليمية الايرانية من قبل قطعتين بحريتين تابعتين للقوة البحرية لكل من الجيش والحرس الثوري.

وبعد مراسم الاستقبال عقد اجتماع بحضور قادة المجموعة البحرية الروسية في مرفأ “الشهيد بهشتي” في تشابهار جنوب شرق ايران من اجل اجراء التحضيرات والتنسيقات اللازمة لاجراء المناورات البحرية المشتركة.

المصدر: وكالة فارس