انطلاق مناورات”حزام الأمن البحري” الإيرانية الروسية المشتركة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2021 - 09:16
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تراجع حركة مطار دبي بنسبة 70 % في العام 2020 على خلفية فيروس كورونا
سعر خام غرب تكساس الوسيط يتخطى 60 دولارا للبرميل بسبب مخاوف على العرض
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
انطلاق مناورات”حزام الأمن البحري” الإيرانية الروسية المشتركة
منذ 37 mins
16 February، 2021
ايران
روسيا
مناورات حزام الامن البحري
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