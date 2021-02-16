انطلاق مناورات”حزام الأمن البحري” الإيرانية الروسية المشتركة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2021 - 09:16

انطلاق مناورات”حزام الأمن البحري” الإيرانية الروسية المشتركة

منذ 37 mins 16 February، 2021
أخبار موقع المنار

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