زعيم القبارصة الأتراك: لن نتخلى عن سيادتنا ولن نعيش تحت الظلم اليوناني

أعلن رئيس “جمهورية قبرص الشمالية التركية” غير المعترف بها أرسين تتار، أن القبارصة الأتراك لن يتخلوا عن سيادتهم، وأنهم يرفضون العيش تحت “الظلم اليوناني”.

ونقلت صحيفة Kibris المحلية الناطقة بالتركية عن تتار قوله، إن “الحفاظ على صفة تركيا كدولة ضامنة، وحضور القوات التركية في قبرص وسيادتنا ومساواتنا السيادية خط أحمر”، مضيفاً أن التخلي عن تلك الشروط “سيعني الوجود تحت الظلم اليوناني”.

وجاء ذلك في رد ضمني على تصريحات مندوب قبرص لدى الأمم المتحدة أندرياس مافرويانيس، الذي تحدث عن رفض الطرف اليوناني في قبرص مبدأ المساواة السيادية.

وأعلن زعيم القبارصة الأتراك عن رفضه لتصريحات الطرف المقابل حول أن الأتراك يمثلون أقلية في قبرص، معتبرا ذلك دليلا على “عنصرية” القبارصة اليونانيين و”رغبتهم في السيطرة” على كامل الجزيرة.

واتهم تتار زعماء القبارصة اليونانيين بتأجيج التوتر من خلال طرح “مطالب غير مقبولة”، مجدداً تأكيده على المطالبة بحل الدولتين لقضية قبرص، الذي يصر عليه هو كزعيم القبارصة الأتراك، والذي تحدث عنه في الفترة الأخيرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يذكر أن اليونان والجانب اليوناني من قبرص يصران على تسوية القضية القبرصية على أساس إقامة دولة فدرالية.

المصدر: وكالة تاس الروسية