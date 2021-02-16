كورونا في المغرب.. الحكومة تمدد حظر التجول أسبوعين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 16 2021 - 06:10

كورونا في المغرب.. الحكومة تمدد حظر التجول أسبوعين

منذ 3 ساعة 16 February، 2021
كورونا المغرب
المغرب - عربي وإقليمي

مددت الحكومة المغربية حتى الثاني من آذار/مارس حظر التجول الليلي المطبق منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر لاحتواء فيروس كورونا، بعد ظهور نسخ متحورة منه.

وقالت الحكومة أن حظر التجول سيستمر من الساعة 21.00 وحتى الساعة 6.00 في كافة أنحاء البلاد، مشيرة إلى حظر الحفلات والتجمعات وإغلاق المطاعم والمتاجر في الساعة 20.00.

وذكرت أن تمديد القيود يأتي “بعد ظهور نسخ متحورة من الفيروس”.

وتلقى أكثر من 1.7 مليون مغربي لقاح كوفيد-19 خلال ثلاثة أسابيع وفقا لأرقام وزارة الصحة، وتأمل السلطات في تلقيح 25 مليون شخص خلال ثلاثة أشهر مع هذه الحملة المجانية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات

ذات صلة