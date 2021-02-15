الرئيس دياب تابع مع وفد متفرغي اللبنانية قضايا الجامعة وأساتذتها

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية، وفدا من رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ضم الدكاترة: حسين عبيد، عامر حلواني، عاطف الموسوي وجورج بشارة، بحضور مستشاري الرئيس دياب خضر طالب وحسين قعفراني.

وبعد الاجتماع، قال عبيد: “اجتمعنا اليوم كوفد من رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية مع دولة رئيس مجلس الوزراء لبحث قضايا الجامعة والأساتذة فيها. بداية أكد دولة الرئيس على مباركته لبنود الاتفاق مع وزير المالية حول استثناء أساتذة الجامعة اللبنانية من بعض بنود مشروع الموازنة وتكريس حقوق الأساتذة وعدم المس بها. أيضا أكد دولة الرئيس دعمه لموازنة الجامعة والعمل على رفعها في حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء. ولكن لمسنا من دولته عدم رغبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل صدور رأي صريح من مجلس النواب لتفسير الدستور حيال عقد جلسات في ظل حكومة تصريف الأعمال. أما بالنسبة للقضايا الأخرى حول ملفات الأساتذة للدخول إلى الملاك وتفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة مع الجامعة، فلمسنا من دولته تفهما ودعما لقضايا الأساتذة. لكن يبدو أنه في ظل حكومة تصريف الأعمال وعدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، تحتاج الأمور إلى تكثيف الاتصالات لإنجاز هذين الملفين مع رئيس الجامعة اللبنانية ووزير التربية والتعليم العالي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام