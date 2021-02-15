التلفزيون السوري: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط مدينة دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2021 - 02:00
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث الثلاثاء الساعة 20:30 بتوقيت بيروت بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يفتتح الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا في مستشفى رفيق الحريري الحكومي
وزير الصحة حمد حسن: لضرورة الالتزام بالخطة التي وضعتها وزارة الصحة واللجنة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا
وزارة الصحة العامة: 32 وفاة بكورونا و2130 اصابة في تقرير عطلة نهاية الاسبوع وايجابية الفحوصات 20 %
الرئيس المكلف سعد الحريري: من يمنع تأليف الحكومة هو يمنع بذلك اطلاق الاصلاحات
الحريري: قدمت للرئيس عون لائحة بـ18 اختصاصيا غير حزبي وهو اجاب بتشكيلة تضم الثلث المعطل وهذا الامر مستحيل القبول به
رئاسة الجمهورية: ما اقر به الحريري كاف للتأكيد انه يحاول فرض اعراف جديدة خارجة عن الاصول والدستور والميثاق
رئاسة الجمهورية: لقد ضمن الرئيس المكلف كلمته مغالطات كثيرة واقوالا غير صحيحة لسنا في وارد الرد عليها مفصلا
لبنان: الشركة المشغلة لمعملَي الزهراني ودير عمار تعلن استمرارها في عملها بعد تلقيها وعودا بدفع مستحقاتها
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: استهداف مطار أبها بطائرتين من نوع صماد 3 وقاصف 2K والإصابة كانت دقيقة
العميد يحيى سريع: هذا الاستهداف رد طبيعي ومشروع على تصعيد العدوان الجوي وحصاره الشامل على بلدنا
الشيخ المعتقل علي سلمان بذكرى ثورة 14 فبراير: أرسل من سجني تحية إكبار وإجلال لثبات وصمود الشعب البحريني
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: استهداف مطار أبها بطائرتين من نوع صماد 3 وقاصف 2K والإصابة كانت دقيقة
الشيخ حسين الديهي: التطبيع كان ورقة في الصناديق الانتخابية لترامب وقد سقط ترامب وسقطت معه أحلامكم فعودوا إلى شعوبكم
الجيش الايراني: سنجري قريبا مع روسيا مناورات بحرية مشتركة في شمال المحيط الهندي
مسؤول عسكري سابق في جيش العدو: استمرار سرقة السلاح من القواعد العسكرية يشير الى خرق عسكري وامني خطير في البلاد
وزير الدفاع التركي يعلن عن انتهاء عملية "مخلب النسر-2" شمال العراق بعد مقتل 50 مقاتلاً من حزب العمال الكردستاني
الداخلية الفرنسية تبدأ تدابير حل جمعية "جيل الهوية" العنصرية بعد اعتداءات اعضائها على لاجئين ومهاجرين
أ.ف.ب: فيروس كورونا تسبب بوفاة 2 مليون و394 ألفا و541 شخصا في العالم منذ كانون الاول 2019
الرئيس الأميركي جو بايدن يدعو الكونغرس إلى التحرك "فورا" للحد من تداول الأسلحة النارية في البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مقتل شخصين وإصابة ثالث في انهيار ثلجي في جبال الألب السلوفينية
إصابة أكثر من 100 شخص بجروح جراء زلزال بقوة 7.3 درجات ضرب فوكوشيما شرق اليابان ليل السبت الأحد
الجيش الايراني: سنجري قريبا مع روسيا مناورات بحرية مشتركة في شمال المحيط الهندي
الداخلية الفرنسية تبدأ تدابير حل جمعية "جيل الهوية" العنصرية بعد اعتداءات اعضائها على لاجئين ومهاجرين
أ.ف.ب: فيروس كورونا تسبب بوفاة 2 مليون و394 ألفا و541 شخصا في العالم منذ كانون الاول 2019
الشركة المشغلة لمعملَي الزهراني ودير عمار تعلن استمرارها في عملها بعد تلقيها وعودا بدفع مستحقاتها السابقة واللاحقة
الرئيس الأميركي جو بايدن يدعو الكونغرس إلى التحرك "فورا" للحد من تداول الأسلحة النارية في البلاد
مسؤول عسكري سابق في جيش العدو: استمرار سرقة السلاح من القواعد العسكرية يشير الى خرق عسكري وامني خطير في البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
أ.ف.ب: فيروس كورونا تسبب بوفاة 2 مليون و394 ألفا و541 شخصا في العالم منذ كانون الاول 2019
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التلفزيون السوري: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط مدينة دمشق
منذ 26 mins
15 February، 2021
عاجل
دمشق
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