التلفزيون السوري: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط مدينة دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2021 - 02:00

التلفزيون السوري: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط مدينة دمشق

منذ 26 mins 15 February، 2021
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