15 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 14 2021 - 22:06

15 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت

منذ 27 mins 14 February، 2021
وزارة الصحة العامة
لبنان

أفادت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 15 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت.

WhatsApp Image 2021-02-14 at 21.25.25

المصدر: بريد الموقع

التعليقات

ذات صلة