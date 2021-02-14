ماكرون يدعو للتعاون مع روسيا والصين لـ”تسريع الحرب العالمية على كورونا”

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ثقته في أهمية التعاون مع روسيا والصين بما يخدم إلحاق لقاحاتهما في حملة مكافحة جائحة كورونا عبر العالم.

ونقلت صحيفة “دو ديمانش” الفرنسية عن ماكرون قوله: “يجب أن نعمل مع الروس والصينيين لضمان إدراج اللقاحات التي طورها علماء البلدين في جهد متعدد الأطراف مهم لمكافحة الوباء بعد اجتياز لقاحاتهما شهادة منظمة الصحة العالمية اللازمة”.

وأضاف: “أنا واثق من أن الحرب العالمية ضد الفيروس لن تكسب إلا بالتعاون الدولي الأكبر”.

وتابع: “نحن الآن نكافح الخيارات، وهو سباق حقيقي مع الزمن.. بدون عمل دولي سريع وفعال وجماعي، فإننا نخاطر بفقدان السيطرة على الفيروس”.

المصدر: وكالة سبوتنيك