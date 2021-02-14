الاحزاب العربية حيت السيد نصرالله في ذكرى القادة الشهداء: دماؤهم صنعت الانتصارات

حيت الامانة العامة للمؤتمر العام للاحزاب العربية، في بيان، الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى الشهداء القادة. واعتبرت ان “دماءهم صنعت الانتصارات وحفظت خط المقاومة من طهران الى غزة”.

وتوجه الامين العام للمؤتمر قاسم صالح الى السيد نصرالله بالقول: “في يوم الشهيد والشهداء نستحضر معاني الجهاد والمقاومة والبسالة والاستشهاد، التي انتهجها القادة الشهداء الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي والشهيد القائد عماد مغنية الذين عاهدوا فصدقوا، ووعدوا فوفوا”.

وأضاف: “كانوا شهداء الحق وتحرير الأرض وصون الأمانة التي حملوها بأمانة واقتدار. فكانوا بحق نبراسا تستلهم منه الأجيال وتعبيرا صادقا عن قوة المقاومة وصلابة رجالاتها. فحين يستشهد منا القادة يعلم العدو أن ما يواجهه هو حالة استثنائية ومختلفة قدرها أن تنتصر وستنتصر”.

وأكد أنه “في هذه الذكرى وفي معاني استحضارها نجدد اعتزازنا بمحور المقاومة من طهران وبغداد ودمشق، وبيروت إلى غزة وصنعاء، هذا المحور الذي أعاد إلى شعوبنا ومنطقتنا كرامتها كما أعاد رسم المعادلات السياسية والعسكرية التي لا تستقيم دون الوقوف أمام إنجازات المقاومة الملحمية بجميع فصائلها”.

وختم: “حزب الله بقيادتكم بشهدائه ومقاوميه المجاهدين هو أصدق تعبير عن معنى الكرامة والإباء والتضحية والوفاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام