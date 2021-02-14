جونسون يطلب من زعماء السبع الكبار تسريع نشر لقاحات كوفيد في العالم

أعلنت الحكومة البريطانية الأحد، أن رئيسها بوريس جونسون، سيطلب من زعماء دول “السبع الكبار” المساهمة في نشر اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بما فيه في الدول النامية.

وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء “الجمعة، 19 شباط/فبراير، سيجري رئيس الحكومة لقاءً الكترونياً مع زعماء السبع الكبار. سيناقشون فيه إمكانية الأنظمة الديمقراطية الرائدة في المساهمة لضمان حق الوصول العادل إلى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم من أجل منع تطور الوباء ولاستعادة الاقتصادات”.

هذا وتعتبر السلطات البريطانية أن مشكلة نشر اللقاحات في العالم تمنح إمكانية لإظهار فعالية التعاون الدولي.

المصدر: سبوتنيك