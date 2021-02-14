عبد السلام: لأهلنا الكرام في مارب اطمئنوا وعمليات الجيش واللجان لا تستهدف سوى المنخرطين مع العدو

طمأن رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أهالي مدينة مارب الكرام من أن عمليات الجيش واللجان لا تستهدف سوى المنخرطين عسكريا مع العدو الأجنبي.

وقال عبد السلام في تغريدة له اليوم السبت، نقول لأهلنا الكرام في مارب أن يطمئنوا بأن عمليات الجيش واللجان لا تستهدف سوى المنخرطين عسكريا مع العدو الأجنبي، مؤكدًا أن أهل مارب أهلنا، وقد عانوا كثيرا جراء سيطرة تحالف العدوان ومرتزقته بتحويل مارب إلى غرفة سوداء بالمظالم الفظيعة. ودعا المنخرطين عسكريا مع العدو الأجنبي للعودة لرشدهم وأن يدركوا أن تحالف العدوان يقاتل بهم لا لهم.

ويشار إلى أن هناك معارك تجري على أبواب مدينة مارب فيما بين مرتزقة العدوان وأبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يسطرون أروع الملاحم ويكبدون قوى العدوان خسائر فادحة وباتوا على بعد خطوات من تحرير المدينة.

المصدر: المسيرة نت