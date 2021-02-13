سلاح الجو اليمني المسير يعاود استهداف مطار أبها الدولي

عاود سلاح الجو اليمني المسير، اليوم السبت، استهدافه لمطار أبها الدولي في السعودية، بعملية هجومية استهدفت هدفًا هامًا وحساسًا في المطار بطائرة من نوع صماد 3.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن “الهجوم تم بطائرة من نوع صماد 3 استهدفت أهدافا هامة وحققت إصابات دقيقة”.

وأكد العميد سريع أن”العملية التي استهدفت مطار أبها الدولي ظهر اليوم السبت، تأتي رداً على غارات العدوان وتصعيده العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا”.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدفت أمس الجمعة، مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط بـ3 طائرات مسيرة نوع قاصف2k.

كما شنت الخميس، عملية هجومية استهدفت مرابض الطائرات الحربية في المطار نفسه بـ4 طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2K، محققة إصابة دقيقة.

المصدر: المسيرة