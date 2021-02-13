اندلاع مواجهات في منطقة “الخلة” داخل قرية الطور بالقدس المحتلة وقوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت بكثافة صباح اليوم (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2021 - 09:58

اندلاع مواجهات في منطقة “الخلة” داخل قرية الطور بالقدس المحتلة وقوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت بكثافة صباح اليوم (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 50 mins 13 February، 2021
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