الشحنة الثانية من لقاح “سبوتنيك في” الروسي تصل الى طهران – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2021 - 07:50

الشحنة الثانية من لقاح “سبوتنيك في” الروسي تصل الى طهران

منذ 21 mins 13 February، 2021
اللقاح الروسي سبوتنيك v
ايران - عربي وإقليمي

اعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية عن وصول الشحنة الثانية من لقاح “سبوتنيك في” الروسي الى طهران مساء الجمعة.

وكتب كيانوش جهانبور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الجمعة ان الشحنة الثانية من لقاح “سبوتنيك في” التي تتضمن 100 الف جرعة قد وصلت الى طهران قبل قليل قبل الموعد المقرر بعدة ايام.

واضاف انه سيتم توزيع هذه الشحنة بعد تسجيلها في منظومة TTAC لتطعيم العاملين في الخط الامامي لقطاع الصحة والعلاج في الشبكة الصحية بالبلاد.

وانضمت 26 دولة لغاية الان لحملة التطعيم باللقاح الروسي “سبوتنيك في”.

يذكر ان الشحنة الاولى من لقاح “سبوتنيك في” والتي ضمت 20 الف جرعة كانت قد وصلت الى طهران يوم الخميس من الاسبوع قبل الماضي وبدا التطعيم بهذا اللقاح في البلاد يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي باولوية الكوادر العاملة في اقسام العناية المركزة في المستشفيات.

المصدر: وكالة ارنا

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