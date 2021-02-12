اليمن: العدوان يخرق اتفاق الحديدة ويعتدي على عدة مناطق

واصلت قوى العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي على اليمن الجمعة خرقها لاتفاق التهدئة في محافظة الحديدة، كما واصلت طائرات العدوان غاراتها على العديد من المناطق اليمنية.

وذكر مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان الأمريكي السعودي شن خلال الساعات الماضية 18 غارة على مديريتي صرواح ومدغل”، وتابع “في صعدة شن طيران العدوان غارتين على مديرية باقم، كما استشهد وأصيب أربعة مواطنين بنيران قوات حرس الحدود السعودي بمديرية منبه الحدودية”.

وأوضح المصدر أن “قوات حرس الحدود السعودي استهدفت بأسلحتها المختلفة منطقة آل الشيخ المأهولة بالسكان في مديرية منبه ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين”.

من جهة ثانية، قال المصدر إنه “في محافظة الحديدة، ارتكبت قوى العدوان والمرتزقة أكثر من 201 خروق لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

المصدر: موقع انصار الله