الصحة اللبنانية : تسجيل 49 حالة وفاة و2934 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2021 - 19:44

الصحة اللبنانية : تسجيل 49 حالة وفاة و2934 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

منذ 19 mins 12 February، 2021
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