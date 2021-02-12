سلاح الجو اليمني استهدف مواقع عسكرية حساسة بمطار أبها وقاعدة الملك خالد بعسير

استهدف سلاح الجو المسير التابع للجيش اليمني واللجان الشعبية الجمعة مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط في السعودية، ردا على جرائم العدوان السعودي الاميركي الاماراتي على اليمن المتواصل منذ ما يقارب الست سنوات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن “سلاح الجو المسير تمكن بفضل الله من استهداف مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة”.

وأوضح سريع أن “عمليات الاستهداف تمت خلال ساعات متفرقة من يومنا هذا الجمعة”، ولفت الى أن “هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا”.

ويوم الخميس أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخا باليستيا على قاعدة الملك خالد الجوية بعسير، ويوم الأربعاء استهدف سلاح الجو المسير مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بأربع طائرات مسيرة.

المصدر: موقع انصار الله