وزير الصحة حمد حسن يتسلم الشحنة الأولى من لقاحات فايزر في الرابعة من بعد ظهر غد السبت في مطار الحريري الدولي في بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2021 - 17:58
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عند الساعة 08:30 مساء الثلاثاء بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء
رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم أمين السيد لإذاعة النور: حزب الله حريص على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن
السيد: الحملة على حزب الله والمقاومة هي حرب الفاشلين والمهزومين وكل هذا الضجيج لن يؤثر عليها ولا على قراراتها
الرئيس المكلف سعد الحريري يلتقي في بعبدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ساعات على وصوله من العاصمة الفرنسية باريس
الرئيس الحريري: تشاورت مع الرئيس عون وسأكمل مشاوراتي وليس هناك تقدم وكل فريق يتحمل مسؤولية مواقفه
الحريري: ثمة مساع مستمرة لإنقاذ لبنان ووقف التدهور وما لم تتشكل حكومة اختصاصيين فلن نحصل على الدعم الدولي
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون استقبل الحريري بطلب منه وتشاور معه في موضوع تشكيل الحكومة العتيدة
رئاسة الجمهورية: تبين أن الرئيس الحريري لم يأت بأي جديد على الصعيد الحكومي
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب: نرفض الدعوة للوصاية الدولية لأنها دعوة للاستقواء بالخارج
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: ندعو إلى المبادرة لتسوية داخلية وليس إلى تسوية تحت النار أو على وقع الجوع
لبنان يتسلم الشحنة الاولى من لقاحات فايزر الخاصة بكورونا عند الرابعة من بعد ظهر يوم السبت في مطار بيروت
وزير الصحة حمد حسن يداهم مستودعاً في محلة كليمنصو- الحمرا يحتوي على مستلزمات طبية مدعومة وتباع بأسعار مرتفعة
مدير عام وزارة الصحة فادي سنان يتفقد الأقسام الطبية المخصصة للتطعيم باللقاح المضاد لكورونا في مستشفى طرابلس الحكومي
نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف: معالجة الأطباء المصابين بكورونا واجب إنساني وأخلاقي ومهني ووطني
أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ينظمون وقفة تحذيرية أمام مصرف لبنان في النبطية ويطالبون بتطبيق قانون الدولار الطالبي
الإمام السيد علي الخامنئي يتلقى رسالة تهنئة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في ذكرى انتصار الثورة
رئيس السلطة القضائية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي: التعاون مع الدول الجارة يُعدّ أولوية للجمهورية الاسلامية الايرانية
مصادر يمنية: القوات الصاروخية تسدد ضربات بالستية متوالية على معسكري "صحن الجن" و"قوات الامن الخاصة" في مدينة مأرب
المبعوث الأممي الى اليمن: هناك فرصة فريدة تتمثل بوجود زخم دولي لتسوية النزاع للوصول لسلام مستدام في اليمن
3 إصابات بالرصاص الحي خلال المواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في قرية بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة
الاتحاد الاوروبي: سنبحث فرض عقوبات على روسيا خلال اجتماع وزراء الخارجية في الـ 22 من الشهر الجاري
الخارجية الالمانية: تصريحات لافروف بشأن قطع علاقات موسكو مع الاتحاد الاوروبي تبعث على القلق
رويترز: أكثر من 120 جمهورياً يدرسون تأسيس تيار منشق داخل الحزب الجمهوري بسبب أداء الرئيس السابق دونالد ترامب
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
نيوزيلندا وأستراليا تحذران سكان المناطق الساحلية من حصول تسونامي في أعقاب زلزال بقوة 7.7 درجات وقع في المحيط الهادئ
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: سنتسلم الأسبوع المقبل 100 ألف جرعة من اللقاح الروسي المضادّ لكوفيد-19
جامعة جونز هوبكنز: إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم تقترب من 107 ملايين
أفغانستان: 4 قتلى و5 جرحى في ثلاثة تفجيرات في كابل والسلطات تحمل حركة طالبان المسؤولية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزير الصحة حمد حسن يتسلم الشحنة الأولى من لقاحات فايزر في الرابعة من بعد ظهر غد السبت في مطار الحريري الدولي في بيروت
منذ 1 ساعة
12 February، 2021
حمد حسن
لقاحات فايزر
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