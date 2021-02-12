وزير الصحة حمد حسن يتسلم الشحنة الأولى من لقاحات فايزر في الرابعة من بعد ظهر غد السبت في مطار الحريري الدولي في بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2021 - 17:58

وزير الصحة حمد حسن يتسلم الشحنة الأولى من لقاحات فايزر في الرابعة من بعد ظهر غد السبت في مطار الحريري الدولي في بيروت

منذ 1 ساعة 12 February، 2021
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