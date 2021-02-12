التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق عام #جمهور باتجاه #عاريا قرب افران الامراء و #حركة_المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2021 - 16:10

التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق عام #جمهور باتجاه #عاريا قرب افران الامراء و #حركة_المرور كثيفة في المحلة

منذ 50 mins 12 February، 2021
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