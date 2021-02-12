الديمقراطيون: ترامب كان يدرك جيدا ما يفعله يوم اقتحام الكونغرس

قال الديمقراطيون الذين يسعون لإدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة “تحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونغرس”، إن ترامب كان يعلم جيدا ما يقوم به عندما دعا أنصاره للاحتشاد.

وفي اليوم الثالث من المحاكمة، قدم الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب المثال تلو الآخر عن ممارسات ترامب قبل الهجوم لتوضيح نواياه عندما دعا مؤيديه إلى الذهاب إلى مبنى الكونغرس و”القتال بضراوة”.

وقال جيمي راسكين مدير فريق الديمقراطيين في المحاكمة: “لم يكن ما حدث يوم السادس من يناير تحولا مفاجئا عن سلوك طبيعي ملتزم بالقانون ونهج سلمي، بل كان هذا أسلوبه (ترامب) الأساسي”.

وصرحت النائبة الديمقراطية ديانا ديجيتي بأنه عندما وجهت السلطات تهما جنائية لعدد ممن اقتحموا الكونغرس، قالوا إنهم كانوا يعتقدون أنهم ينفذون أوامر ترامب في ذلك اليوم.

وأضافت: “طلب الرئيس منهم أن يكونوا هناك، لذلك ظنوا حقا أنهم لن يتعرضوا للعقاب”.

المصدر: وكالة رويترز