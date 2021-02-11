تقرير مستشفى بيروت الحكومي : 110 إصابات و51 حالة حرجة ولا وفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2021 - 20:30

تقرير مستشفى بيروت الحكومي : 110 إصابات و51 حالة حرجة ولا وفيات

منذ 10 mins 11 February، 2021
مستشفى بيروت الحكومي
لبنان

اعلن مستشفى بيروت الحكومي الجامعي في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا/Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وجاء في التقرير:

“- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 562 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 110.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 949 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 51.

– حالات وفاة: 0”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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