وزير النقل اليمني: الحصار انتهاك سافر لكافة القوانين والأعراف الدولية وجريمة حرب بحق الشعب اليمني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2021 - 03:28

وزير النقل اليمني: الحصار انتهاك سافر لكافة القوانين والأعراف الدولية وجريمة حرب بحق الشعب اليمني

منذ 1 ساعة 11 February، 2021
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