وزير النقل اليمني: الحصار انتهاك سافر لكافة القوانين والأعراف الدولية وجريمة حرب بحق الشعب اليمني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2021 - 03:28
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فعاليات ومسيرات حاشدة في مختلف المدن الإيرانية إحياءً للذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران
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رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية هنأ الإمام السيد علي الخامنئي بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية إيران
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وزير الصحة يترأس اجتماعاً للبحث في جهوزية مراكز ستنطلق فيها حملة التلقيح يوم الإثنين وربطها إلكترونيا بمنصة التسجيل
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وسائل إعلام سعودية: اندلاع حرائق واشتعال طائرة بمطار أبها عقب استهدافه
السلطات السعودية تفرج عن الناشطة بمجال حقوق الإنسان لجين الهذلول بعد سجنها لثلاث سنوات بتهمة التحريض على تغيير النظام
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الخارجية الروسية: هجوم معلوماتي أمريكي-غربي على الجمهور الروسي بدعم سياسي مباشر من خلال منصات التواصل الأمريكية
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السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة: إعادة "الجهاديين" الأجانب من إلى بلدانهم أفضل خيار لتفادي توسع تهديد تنظيم داعش
تويتر: حظر ترامب دائم حتى لو ترشح للرئاسة مرة أخرى وفاز بها
الأمم المتحدة: إصابة 28 عنصراً من قوات حفظ السلام في هجوم استهدف قاعدتهم وسط مالي
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
نيوزيلندا وأستراليا تحذران سكان المناطق الساحلية من حصول تسونامي في أعقاب زلزال بقوة 7.7 درجات وقع في المحيط الهادئ
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: سنتسلم الأسبوع المقبل 100 ألف جرعة من اللقاح الروسي المضادّ لكوفيد-19
جامعة جونز هوبكنز: إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم تقترب من 107 ملايين
أفغانستان: 4 قتلى و5 جرحى في ثلاثة تفجيرات في كابل والسلطات تحمل حركة طالبان المسؤولية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزير النقل اليمني: الحصار انتهاك سافر لكافة القوانين والأعراف الدولية وجريمة حرب بحق الشعب اليمني
منذ 1 ساعة
11 February، 2021
وزير النقل اليمني
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