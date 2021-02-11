وزير النقل اليمني: تحالف العدوان دمّر طائرات ومطارات اليمن المدنية متجاهلا المواثيق الدولية

أكد وزير النقل اليمني زكريا الشامي، أن”تحالف العدوان تعمد تدمير الطائرات والمطارات اليمنية المدنية، متجاهلاً القوانين والأنظمة والاتفاقيات والمواثيق الدولية”.

وقال الوزير الشامي لوكالة سبأ إن”دول تحالف العدوان تجاهلت القانون الدولي الإنساني ودمرت الطائرات والمطارات المدنية باليمن وما زالت تستهدفها على مرأى ومسمع من العالم الذي لم يحرك ساكنا إلى الآن، بينما اعتبرت استهداف الطائرات الحربية التي تقصف اليمن في مطار أبها جريمة”.

ودعا المجتمع الدولي إلى تجريم ما ترتكبه دول تحالف العدوان من جرائم وانتهاكات في اليمن لاسيما الحصار المفروض على المطارات والموانئ البحرية والبرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية.

وجدد وزير النقل، مطالبة المجتمع الدولي، برفع الحصار المفروض على المطارات والموانئ اليمنية من قبل دول تحالف العدوان، مؤكدا أن”الحصار انتهاك سافر لكافة القوانين والأعراف الدولية وجريمة حرب بحق الشعب اليمني”.

المصدر: المسيرة