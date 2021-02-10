حب الله بحث مع تجمع رجال الاعمال والمهن في صيدا في سبل دعم الصناعة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 10 2021 - 17:18

حب الله بحث مع تجمع رجال الاعمال والمهن في صيدا في سبل دعم الصناعة

منذ 18 mins 10 February، 2021
6023f26452435_
لبنان

استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله، في مكتبه في الوزارة، وفدا من “تجمع رجال الاعمال والمهن الحرة في صيدا والجنوب” أطلعه على اهداف التجمع الذي تأسس منذ شهر.

وتم بحث في “الامور المتعلقة بالصناعة وسبل دعمها وتقديم كل ما يلزم لتسهيل امور رجال الاعمال الذين ينوون الاستثمار في لبنان”.

واكد حب الله أن “الاساس اليوم هو الايمان بصناعتنا الوطنية ودعمها والعمل على تقوية القطاع الصناعي وتطويره حتى نساهم في ازدهار الاقتصاد اللبناني الذي يعاني الكثير من الازمات بسبب عدم الاستقرار السياسي والمالي والامني، بالاضافة الى جائحة كورونا”.

وطرح الوفد على وزير الصناعة مجموعة أفكار تهدف الى “تدعيم القطاع الصناعي، ومساعدة التجار والصناعيين ورجال الاعمال في هذه المرحلة الصعبة والحساسة التي يعيشها السوق اللبناني”. ووعدهم الوزير بـ”متابعة الامر مع المعنيين ودرس ما طرح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة