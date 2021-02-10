رئيس المجلس الوطني للاعلام اتصل بادارة Mtv واحتج على ما ورد من اتهامات دون اي ادلة بحق حزب الله

أعلن رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، في بيان، انه اجرى اتصالا برئيس مجلس ادارة محطة mtv ميشال المر، “احتجاجا على ما ورد من اتهامات، واصدار احكام من دون اي أدلة ضد حزب الله بالقتل”.

وأشار محفوض الى ان “المجلس تلقى عدة شكاوى من اعلاميين ومواطنين اعتراضا على ما ساقته الاعلامية ديما صادق من اتهامات”.

ولفت البيان الى ان “المر أكد لمحفوظ انه لم يطلع على مضمون الحلقة مسبقا، كونه كان يجري عملية جراحية في المستشفى، وهو كان وجه لصادق ملاحظة بان ما قامت به من تنصيب نفسها محكمة وقاضيا لا يمت للمهنية بصلة ولا يرتضي بان تكون mtv في موقع سوق الاتهامات والاحكام، وأنه لام صادق على هذا الاسلوب، وأنه حريص على المهنية الاخلاقية وتطبيق قانون المرئي والمسموع. وطالبها بالتزام توجهات المحطة، واعترفت بالخطأ”.

وتمنى محفوظ على الاعلاميين “توخي الدقة والتزام حدود القانون وتجنب المبالغات المسيئة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام