3 أسرى دخلوا أعواما جديدة في سجون العدو الاسرائيلي

دخل ثلاثة أسرى فلسطينيين الاربعاء أعواما جديدة داخل سجون العدو الإسرائيلي.

والاسرى هم:

-الأسير أسامة محمد جبريل عودة (44 عاما) من مدينة رام الله، المحكوم بالسجن (26 عاما)، أمضى منها 20 عاما داخل سجون الاحتلال، منذ اعتقاله عام 2001.

-الأسير شحادة نمر شحادة الجياوي (47 عاما) من مدينة الخليل، المحكوم بالسجن (20 عاما)، أمضى منها 16 عاما داخل سجون الاحتلال منذ اعتقاله عام 2005.

-الأسير أحمد رزق سليمان الزهار (40 عاما) من مدينة غزة، محكوم بالسجن (20 عاما)، أمضى منها 18 عاما داخل سجون الاحتلال منذ اعتقاله عام 2003.

المصدر: فلسطين اليوم