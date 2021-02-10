وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي متأثرا بإصابته بفيروس #كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 10 2021 - 10:22
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
10 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
فعاليات ومسيرات حاشدة في مختلف المدن الإيرانية إحياءً للذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران
الرئيس الإيراني في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية: النمو الاقتصادي لإيران أغضب الكيان الصهيوني والدول الغربية
ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير: الثورة الإسلامية في إيران نصرت الدين والقيم الإنسانية وكتبت تاريخاً وحدوياً جديداً
وزارة الصحة العامة: 60 وفاة و2879 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
وزير الصحة حمد حسن يبلغ رئيس الحكومة حسان دياب عن وصول لقاح الكورونا إلى لبنان يوم السبت واطلاق حملة التلقيح يوم الأحد
فلسطين المحتلة: توغل لآليات الإحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة
حركتا فتح وحماس تتوصلنا مع باقي الفصائل الفلسطينية الى اتفاق على آليات إجراء أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عاماً
الجهاد الاسلامي: قررنا عدم المشاركة بإنتخابات السلطة ما دام سقفها اتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني
مجلس الأمن الدولي يحث الدول الأعضاء على احترام تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة
الكونغرس الأميركي يقر بأغلبية 56 سناتوراً دستورية المحاكمة التي استهلّها لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب
الخارجية الأميركية: نستخدم أدوات للحد من قدرة إيران على تطوير تقنيات الصواريخ الباليستية ونقلها لدول أخرى
خبير من بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان الصينية يشكك بموثوقية المعلومات الأميركية حول الوباء
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: سنتسلم الأسبوع المقبل 100 ألاف جرعة من اللقاح الروسي المضادّ لكوفيد-19
أفغانستان: 4 قتلى و5 جرحى في ثلاث تفجيرات في كابل والسلطات تحمل حركة طالبان مسؤولية التفجيرات
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
البرلمان الأوروبي يبحث مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار باليمن ولإجراء مفاوضات تفضي إلى تسوية شاملة
مفوض السياسات الخارجية في الإتحاد الأوروبي: روسيا رفضت مبادرتنا لإعادة بناء علاقاتنا بشكل ايجابي وبناء
الصادرات الألمانية تنخفض بأكثر من 9 في المئة في 2020 جراء جائحة كوفيد-19
السودان: احتجاجات في مناطق مختلفة من البلاد بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية
المغرب: 28 ضحية في معمل بمدينة طنجة غمرته المياه بعد تسرب الامطار إليه
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
محمد عبد السلام: كما منطق السفير البريطاني منطق المبعوث الاممي الى اليمن يجعل منه مبعوث بلاده بلبوس أممي
البرلمان الأوروبي يبحث مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار باليمن ولإجراء مفاوضات تفضي إلى تسوية شاملة
مفوض السياسات الخارجية في الإتحاد الأوروبي: روسيا رفضت مبادرتنا لإعاة بناء علاقاتنا بشكل ايجابي وبناء
الصادرات الألمانية تنخفض بأكثر من 9 بالمئة في 2020 جراء جائحة كوفيد-19
السودان: احتجاجات في مناطق مختلفة من البلاد بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية
المغرب: 28 ضحية في معمل بمدينة طنجة غمرته المياه بعد تسرب الامطار إليه
بورما: الشرطة تطلق أعيرة مطاطية على متظاهرين ضد الانقلاب في العاصمة نايبيداو
مؤسس شركة "هواوي" الصينية يدعو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اعتماد سياسة انفتاح تجاه شركته
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
تأجيل قمة دافوس 2021 المقررة في سنغافورة إلى آب/اغسطس بسبب تفشي وباء كوفيد-19
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي متأثرا بإصابته بفيروس #كورونا
منذ 1 ساعة
10 February، 2021
الاردن
كورونا في الاردن
وفاة رئيس مجلس النواب الاردني
التعليقات
ذات صلة
القاهرة.. اجتماع وزراء خارجية كل من مصر والأردن والعراق
وزارة الصحة الأردنية: تسجيل 7 وفيات و1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
الأردن يسجل أعلى عدد إصابات يومية بفيروس كورونا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}