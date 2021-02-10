وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي متأثرا بإصابته بفيروس #كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2021 - 10:22

وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الهادي المجالي متأثرا بإصابته بفيروس #كورونا

منذ 1 ساعة 10 February، 2021
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