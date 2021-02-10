مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح دستورية محاكمة ترامب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2021 - 01:10
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وزارة الصحة العامة: 60 وفاة و2879 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
وزير الصحة حمد حسن يبلغ رئيس الحكومة حسان دياب عن وصول لقاح الكورونا إلى لبنان يوم السبت واطلاق حملة التلقيح يوم الأحد
مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية: ما يسمى تنازلات ينبغي ان يقدمها الرئيس هي في الواقع حقوق دستورية يحرص على المحافظة عليها
مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية: استمرار البعض في ادعاء مطالبة الرئيس عون بالثلث المعطل يدل على الافتقار للحجج الموضوعية
وزير خارجية قطر من بعبدا: سنستمر بدعم لبنان ونتمنى على الأطراف اللبنانية تشكيل حكومة بأسرع وقت بما يتماشى مع مصلحة الشعب
وزير الخارجية القطري: لا نسعى لنسف المبادرة الفرنسية بل نعمل على استكمال المساعي الدولية لتشكيل حكومة
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يبرق للإمام السيد علي الخامنئي والشيخ حسن روحاني مهنئاً بذكرى انتصار الثورة الإسلامية
الشيخ عبد الأمير قبلان: إيران قوة للعرب ينبغي تحصينها ومحور للمقاومة تدافع عن قضايا الأمة ولم تتخلَّ عن فلسطين
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: إذا عادت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي لتنفيذ التزاماتها سنقوم بذلك أيضاً
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: الولايات المتحدة ستلتزم بالاتفاق النووي إذا التزمت إيران به
وزير الخارجية الإيراني: الشعب الإيراني واجه الحرب الاقتصادية الأميركية بعزة وكرامة وصمود
بيان الحوار الفلسطيني في القاهرة: الاتفاق على إجراء الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي واتخاذ آليات تضمن إجراءها في القدس
بيان الحوار الفلسطيني: الافراج عن المعتقلين على خلفية فصائلية وضمان حياد الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وفي الانتخابات
محمد عبد السلام: كما منطق السفير البريطاني منطق المبعوث الاممي الى اليمن يجعل منه مبعوث بلاده بلبوس أممي
مجلس الشيوخ الأميركي بدأ المحاكمة الثانية للرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة تحريض أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول
إعلام أمريكي: مسلح يطلق النار في عيادة في ولاية مينيسوتا ويوقع عدداً من الجرحى كما ألقيت عبوة على المبنى
البرلمان الأوروبي يبحث مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار باليمن ولإجراء مفاوضات تفضي إلى تسوية شاملة
مفوض السياسات الخارجية في الإتحاد الأوروبي: روسيا رفضت مبادرتنا لإعادة بناء علاقاتنا بشكل ايجابي وبناء
الصادرات الألمانية تنخفض بأكثر من 9 في المئة في 2020 جراء جائحة كوفيد-19
السودان: احتجاجات في مناطق مختلفة من البلاد بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية
المغرب: 28 ضحية في معمل بمدينة طنجة غمرته المياه بعد تسرب الامطار إليه
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
محمد عبد السلام: كما منطق السفير البريطاني منطق المبعوث الاممي الى اليمن يجعل منه مبعوث بلاده بلبوس أممي
البرلمان الأوروبي يبحث مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار باليمن ولإجراء مفاوضات تفضي إلى تسوية شاملة
مفوض السياسات الخارجية في الإتحاد الأوروبي: روسيا رفضت مبادرتنا لإعاة بناء علاقاتنا بشكل ايجابي وبناء
الصادرات الألمانية تنخفض بأكثر من 9 بالمئة في 2020 جراء جائحة كوفيد-19
السودان: احتجاجات في مناطق مختلفة من البلاد بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية
المغرب: 28 ضحية في معمل بمدينة طنجة غمرته المياه بعد تسرب الامطار إليه
بورما: الشرطة تطلق أعيرة مطاطية على متظاهرين ضد الانقلاب في العاصمة نايبيداو
مؤسس شركة "هواوي" الصينية يدعو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اعتماد سياسة انفتاح تجاه شركته
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
تأجيل قمة دافوس 2021 المقررة في سنغافورة إلى آب/اغسطس بسبب تفشي وباء كوفيد-19
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح دستورية محاكمة ترامب
منذ 37 mins
10 February، 2021
عاجل
محاكمة ترامب
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