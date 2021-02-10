مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح دستورية محاكمة ترامب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2021 - 01:10

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح دستورية محاكمة ترامب

منذ 37 mins 10 February، 2021
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