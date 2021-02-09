وزير الخارجية القطري: لا نسعى لنسف المبادرة الفرنسية بل نعمل على استكمال المساعي الدولية لتشكيل حكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2021 - 12:30
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وزارة الصحة العامة: 61 وفاة و2063 إصابة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية: ما يسمى تنازلات ينبغي ان يقدمها الرئيس هي في الواقع حقوق دستورية يحرص على المحافظة عليها
مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية: استمرار البعض في ادعاء مطالبة الرئيس عون بالثلث المعطل يدل على الافتقار للحجج الموضوعية
وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يصل الى بيروت يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا
مصادر متابعة لملف التأليف للمنار: لا أخبار حكومية قبل عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري من الخارج
مصادر المنار: الحريري في الإمارات وقد يقصد فرنسا بعدها وعندها قد يكون أوّل الفرق
مصادر المنار: أي انتقال من حالة المراوحة السلبية الى الحلحلة الإيجابية أو العكس رهن بكيف سيعود الحريري من جولته الخارجية
مصادر المنار: إن بقي الحريري ساكنا على حاله فإن السلبية ستستمر ولن تتغيّر الحال الحكومية لا في 14 شباط ولا في 14 آذار
مصادر المنار: حال الحريري بعد العودة من الخارج ستحدد مصير المسار الحكومي ومسار عمل الموفد الفرنسي الى لبنان باتريك دوريل
الجمهورية الإسلامية الإيرانية: إنطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: الولايات المتحدة ستلتزم بالاتفاق النووي إذا التزمت إيران به
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي: الرئيس الأميركي يردد شعار لا للسياسة الترامبية لكنه يمضي وفق نهج سلفه
صالحي: الضغوط على إيران لن تفلح وستفشل كما فشلت في الماضي والثورة الإسلامية ستستمر في التقدم رغم كل العقوبات
مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: نؤكد مواصلة الجهود الدبلوماسية لضمان تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني
رئيس السلطة القضائية في ايران ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق يوقعان مذكرات تفاهم في إطار التعاون القضائي والقانوني
رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي: نأمل أن تكون مذكرات التفاهم مع العراق خطوة نحو تعزيز التعاون بين البلدين
وزارة الحرب الأميركية: القوات الأميركية لم تعد مسؤولة عن حماية النفط في سوريا
إعلام العدو: وفد مغربي رسمي يصل اليوم الى "اسرائيل" ليبدأ عمله الدبلوماسي في مكتب التتسيق بتل أبيب
مجلس الشيوخ الأميركي يبدأ اليوم محاكمة تاريخية هي الثانية من نوعها بحق الرئيس السابق دونالد ترامب
بورما: الشرطة تطلق أعيرة مطاطية على متظاهرين ضد الانقلاب في العاصمة نايبيداو
مؤسس شركة "هواوي" الصينية يدعو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اعتماد سياسة انفتاح تجاه شركته
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
سانا: الاحتلال التركي ومرتزقته يستهدفون بالقذائف الصاروخية قرى في محيط تل تمر بريف الحسكة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الناتو: ندعم الاتفاق بين واشنطن وموسكو على تمديد معاهدة ستارت الجديدة لأنها تعزز الاستقرار الدولي
وزير الخارجية الألماني: نرفض سحب القوات الدولية من أفغانستان قبل إتمام المفاوضات بين حكومة كابل وحركة طالبان
أفغانستان: قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في سيارة للشرطة الأفغانية شرقي العاصمة كابل
منظمة الصحة العالمية تحذر من عواقب الوقوع في فخ التفاؤل المفرط الذي بدأ يظهر مع التقدم في حملات التلقيح ضد كورونا
تأجيل قمة دافوس 2021 المقررة في سنغافورة إلى آب/اغسطس بسبب تفشي وباء كوفيد-19
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزير الخارجية القطري: لا نسعى لنسف المبادرة الفرنسية بل نعمل على استكمال المساعي الدولية لتشكيل حكومة
منذ 12 mins
9 February، 2021
الحكومة اللبنانية
بعبدا
وزير الخارجية القطري
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وزير الخارجية القطري من بعبدا : جميع الدول التي نتواصل معها الآن تدعم تشكيل حكومة في لبنان
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