وزير الخارجية القطري: لا نسعى لنسف المبادرة الفرنسية بل نعمل على استكمال المساعي الدولية لتشكيل حكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2021 - 12:30

وزير الخارجية القطري: لا نسعى لنسف المبادرة الفرنسية بل نعمل على استكمال المساعي الدولية لتشكيل حكومة

منذ 12 mins 9 February، 2021
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