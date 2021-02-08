“تجمع العلماء”: على الحريري الاعلان فورا عن الحكومة أو الاعتذار

قال “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان الاثنين “الجميع اليوم يعلق آمالا على الاتفاق الأميركي – الفرنسي بأن ينتج حلا في تأليف الحكومة اللبنانية، ثم يتحدثون عن الاستقلال والسيادة والحرية”.

ودعا التجمع “رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى الاعلان فورا عن حكومته أو الاعتذار كي يتولى المجلس النيابي تكليف شخصية أخرى تتوافر فيها القدرة على تقديم مصالح لبنان على أي مصالح أخرى”.

وتابع التجمع “في حال أراد الحريري تشكيل الحكومة أن تكون تشكيلته متوازنة وتضم كفاءات ذات سمعة جيدة وكف نظيف وأن يراعي وحدة المعايير في الاختيار فلا يستطيع ساعتئذ أحد أن يعترض عليها”.

من جهة ثانية، استنكر التجمع “إقدام جنود العدو الصهيوني على إطلاق عيارات نارية في الهواء لترهيب المزارعين من أهالي بلدة ميس الجبل الذين كانوا يقومون بزراعة الشتول في أراضيهم المحررة في منطقة كروم الشراقي”.

وطالب التجمع “الجيش اللبناني الى توفير الحماية للمزارعين أثناء قيامهم بأعمالهم في حقولهم”، ودعا “قوات الأمم المتحدة لتراقب الموضوع وتمنع العدو الصهيوني من الاعتداء على المزارعين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام