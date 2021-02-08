محمد عبد السلام: من يتوجب عليه أولاً وفوراً أن يتوقف هو المعتدي المجرم

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، أن”من يتوجب عليه أولاً وفوراً وقف هجماته هو المعتدي المجرم”.

وقال عبدالسلام في تغريدة له اليوم الاثنين، إن “على بريطانيا وغير بريطانيا أن يتذكروا أنهم مستمرون في العدوان وفرض الحصار على الشعب اليمني، ومن يتوجب عليه أولاً وفوراً أن يتوقف هو المعتدي المجرم”.

ولفت قائلاً: “أما المدافع عن نفسه فهو في مساره الصحيح والمحق، والملامةُ عليه أخلاقياً ووطنياً وإنسانياً إن توقف قبل أن يتوقف العدوان وينتهي الحصار”.

كلام رئيس الوفد الوطني يأتي رداً على تغريدة للسفير البريطاني دعا فيها إلى وقف ما أسماه “الهجمات” على مأرب والجوف، وإثبات الجدية في الرغبة بالسلام، حسب مزاعمه.