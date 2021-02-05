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February 5 2021 - 04:26

بايدن: الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الصين عندما يصب ذلك في مصلحة أمريكا

منذ 28 mins 5 February، 2021
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين بأنها أكبر منافس للولايات المتحدة، مؤكدا استعداد واشنطن للعمل مع بكين عندما يكون ذلك من مصلحة أمريكا.

وقال بايدن في أول خطابه حول السياسة الخارجية، يوم الخميس: “سنتعامل بشكل مباشر مع التحديات التي تواجه ازدهارنا وأمننا وقيمنا الديمقراطية والآتية من جانب منافسنا الأكبر، وهو الصين”.

وأضاف بايدن: “سنواجه تجاوزات الصين الاقتصادية وسنتصدى لتصرفاتها العدوانية لصد هجوم الصين على حقوق الإنسان والملكية الفكرية والنظام العالمي”.

وأكد في الوقت ذاته: “لكننا مستعدون للعمل مع بكين عندما يكون ذلك من مصلحة أمريكا”.

المصدر: وكالة رويترز

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