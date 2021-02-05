ماكرون: لإشراك “اسرائيل” والسعودية في “حوار” جديد مع ايران حول الاتفاق النووي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه “سيدعم حوارا جديدا مع إيران حول الاتفاق النووي”، واعتبر أن “هناك حاجة إلى إيجاد سبيل لمشاركة السعودية وإسرائيل في الحوار”، على حد قوله.

وأضاف ماكرون الخميس “إننا بحاجة حقا إلى إنجاز مفاوضات جديدة مع إيران”، وتابع “سأفعل كل ما بوسعنا لدعم أي مبادرة من قبل الولايات المتحدة لاستئناف الحوار”، وقال “أنا سأكون هنا لكي أحاول أن ألعب دور وسيط نزيه ومتماسك في حصا الحوار”، ورأى أنه “كلا من السعودية وإسرائيل يجب أن تشاركا بشكل أو بآخر في هذه العملية التفاوضية”.

المصدر: روسيا اليوم