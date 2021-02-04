النائب هاشم: الدولة رغم كل الظروف ما زالت دولة الرعاية الاجتماعية لابنائها

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم “ضرورة تأمين الدعم الكامل للمستشفيات الحكومية في ظل الظروف الاقتصادية والصحية الظاغطة خاصة في المناطق التي تفتقر فيه الى مقومات الصمود ومواجهة التحديات والمترافقة مع أزمة معيشية تقض مضاجع اللبنانيين”.

وقال النائب هاشم بعد لقائه ولجنة مستشفى خليفة بن زايد – شبعا الحكومي وزير الصحة الدكتور حمد حسن لشكره على قرار انشاء اللجنة ومتابعته تفعيل وتشغيل المستشفى: “لقاوءنا اليوم لشكر معاليه والبحث معه في كل الخطوات المطلوبة وعلى كل المستويات ليكون المستشفى جاهزا في أقرب وقت لتقديم الخدمات لابناء المنطقة وهذا حق طبيعي بعد طول انتظار ولاسباب كان من الممكن تجاوزها لان الخدمات الطبية والصحية هي من بديهيات الخدمات التي يفترض بالحكومة ألا تتاخر بها لان الدولة ورغم كل الظروف ما زالت دولة الرعاية الاجتماعية لابنائها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام