التلفزيون السوري: أصوات الإنفجارات التي تسمع في #دمشق هي لتصدّي الدفاعات الجوية للعدوان الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2021 - 23:54

التلفزيون السوري: أصوات الإنفجارات التي تسمع في #دمشق هي لتصدّي الدفاعات الجوية للعدوان الإسرائيلي

منذ 48 mins 3 February، 2021
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