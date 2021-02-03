وكالة سانا السورية:عدوان صهيوني يستهدف المنطقة الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2021 - 23:54
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محكمة العدل الدولية ترفض بالاجماع الاعتراضات الأمريكية بعدم اختصاصها للنظر في الخلاف بين واشنطن وطهران
جواد ظريف: هذا انتصار قانوني آخر لإيران بعد الأمر الصادر في 2018 لامريكا برفع العقوبات عن إيران
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وزير الخارجية الأمريكي: أقدمنا على الخطوة الأولى لتمديد معاهدة "ستارت-3" للأسلحة الاستراتيجية مع روسيا لـ 5 سنوات
الخارجية الروسية: اتفاق تمديد معاهدة "ستارت-3" بين موسكو وواشنطن يدخل حيز التنفيذ ومستعدون للعمل لتعزيز الأمن العالمي
الناتو: ندعم الاتفاق بين واشنطن وموسكو على تمديد معاهدة ستارت الجديدة لأنها تعزز الاستقرار الدولي
وزير الخارجية الألماني: نرفض سحب القوات الدولية من أفغانستان قبل إتمام المفاوضات بين حكومة كابل وحركة طالبان
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منظمة الصحة العالمية تحذر من عواقب الوقوع في فخ التفاؤل المفرط الذي بدأ يظهر مع التقدم في حملات التلقيح ضد كورونا
تأجيل قمة دافوس 2021 المقررة في سنغافورة إلى آب/اغسطس بسبب تفشي وباء كوفيد-19
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وكالة سانا السورية:عدوان صهيوني يستهدف المنطقة الجنوبية
منذ 58 mins
3 February، 2021
عاجل
عدوان صهيوني على سورية
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