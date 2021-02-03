المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير موريتانيا الجديد بدمشق

تسلم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الاربعاء نسخة من أوراق اعتماد أحمدو ادي محمد الراظي سفيرا لموريتانيا في دمشق.

ورحب المقداد بتعيين السفير الراظي ممثلا لبلاده في سورية وتمنى له التوفيق والنجاح في مهمته بما يخدم العلاقات الثنائية بين البلدين ومصلحة الشعبين الشقيقين السوري والموريتاني.

ونوه المقداد بالعلاقات بين سورية وموريتانيا، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون وروابط الأخوة بين البلدين ودفع العلاقات الثنائية قدماً لترتقي إلى أفضل مستوياتها.

وعبر المقداد عن تقدير سورية لموقف موريتانيا الداعم لها في حربها على الإرهاب، وشدد على ضرورة تضافر الجهود المشتركة وتوحيد المساعي المخلصة للوقوف في وجه المخططات الغربية الرامية إلى تفكيك كيانات الدول ولا سيما دول منطقتنا العربية.

من جانب عبر السفير الراظي عن سعادته الكبيرة لتعيينه سفيراً لبلاده في دمشق، واكد على “المحبة والمودة الخاصة التي يكنها الشعب الموريتاني والقيادة الموريتانية لسورية شعبا وقيادة”.

المصدر: سانا