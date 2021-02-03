النائب الحاج حسن اتصل بوزني وبحثا في مستحقات البلديات واتحاداتها وانعاش القرى

اتصل رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن بوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، وبحث معه في أوضاع البلديات واتحادات البلديات والقرى التي لا يوجد فيها بلديات في ظل التحديات الإقتصادية والإجتماعية والصحية القائمة في البلاد”.

وشدد النائب الحاج حسن، بحسب بيان “على معالي وزير المالية ضرورة صرف مستحقات البلديات واتحاد البلديات حتى تتمكن من القيام بواجباتها من صرف رواتب الموظفين والأجراء والمستخدمين والعاملين لديها وتأمين الحد الممكن من الخدمات الإنمائية، وصولا إلى القيام بدورها بمكافحة وباء كورونا”.

وأكد النائب الحاج حسن “ضرورة صرف مستحقات إنعاش القرى للبلدات التي لا يوجد فيها بلديات والواردة في المادة الثانية عشرة من قانون موازنة للعام 2020 . حيث لم تستلم هذه القرى مستحقاتها منذ عدة أعوام مع الإشارة إلى أن هذه القرى تعد الأكثر حرمانا في لبنان”.

وأشار البيان الى “ان وزير المالية أكد للنائب الحاج حسن، أنه سيعمل على جدولة مستحقات البلديات واتحاد البلديات البالغة 225 مليار ليرة لبنانية ، كما أكد أنه سيعمل على صرف مستحقات إنعاش القرى للبلديات التي لا يوجد فيها بلديات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام