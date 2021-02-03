الحية: حماس لم تحدد بعد قرارها بشأن شكل مشاركتها من الانتخابات

أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس خليل الحية أن “حماس لم تحدد قرارها بشأن شكل مشاركتها من الانتخابات حتى اللحظة”، كاشفا عن “وجود خيارات متعددة حول شكل المشاركة في الانتخابات”.

وقال الحية الاربعاء إن “الفصائل ستتوجه الاسبوع القادم الى حوار القاهرة وهي محطة مهمة، سيتم خلالها الاتفاق وبحث عدة قضايا”، وتابع “لابد من الاتفاق على القاعدة السياسية التي ستنطلق منها الحوارات في القاهرة لتدشين الانتخابات وتحديد التوافق الوطني”.

وشدد الحية على “ضرورة الاتفاق على القاعدة السياسية التي ستنطلق منها الحوارات لتدشين الانتخابات”، وأكد على “ضرورة تحديد التوافق الوطني لتهيئة الاجواء لتحديد القوائم اذا اتفقنا على الحد لأدني منها”، وتابع “سيتم بحث الأساسيات لإنجاح العلمية الانتخابية وعلى رأسها عدم السماح للإحتلال ان يتدخل في الانتخابات الفلسطينية”.

وأشار الحية إلى “ضرورة اطلاق الحريات في الدعاية الانتخابية والقدرة على تشكيل القوائم ليس بالعصا والقهر”، وتابع “آن الاوان لرفع العقوبات عن غزة”، وطالب “بضرورة التوجه للانتخابات وان نكون مطمئنين من العملية القانونية والقضائية التي ستكون محور نقاشات حوارات القاهرة”، وأوضح ان “المحكمة الدستورية عليها خلاف قانوني ووطني لابد ان يعاد تشكيلها”.

واعتبر الحية ان “الشعب هو الضمانة الحقيقة لاجراء الانتخابات”، وقال إن “انتخابات المجلس التشريعي بداية الانتخابات للمجلس الوطني وتشكيل مؤسساتنا الوطنية”، وأوضح ان “من غير المسموح لأي احد التراجع عن قرار الانتخابات”، وتابع “لا نريد للحكومة ان تطغى على منظمة التحرير بيتنا الجامع الفلسطيني في الداخل والخارج”.

المصدر: فلسطين اليوم