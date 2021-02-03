روحاني: أي فقرة في الاتفاق النووي لن تتغير ولن يُضاف إليه أي عضو جديد

أكد الرئيس الشيخ حسن روحاني ان “أي فقرة في الاتفاق النووي لن تتغير ولن يُضاف أي عضو جديد الى الاتفاق، فإما 4+1 أو 5+1 لاغير”.

وقال روحاني الاربعاء إن “الاتفاق النووي هو حصيلة جهود طويلة امتدت لعشر سنوات ولم يتم التوصل اليه بسهولة، وبالتالي لن يستطيع أحد تمزيقه”، وتابع “إذا أرادوا هذا الاتفاق فأهلا وسهلا وعليهم العمل بتعهداتهم وإذا أرادوا التخلي عنه، فنحن سنعمل ما ينبغي عمله”.

واضاف روحاني “اننا نشعر ان الرأي العام العالمي وسياسيي العالم من بينهم امريكيون يعتقدون ان بامكان الاتفاق النووي ان يكون مفيدا للأمن والسلام والتعاطي بين الدول ونحن نتحرك على هذا الاساس”.

المصدر: وكالة ارنا