ماس: برلين تتوقع مشاركة أميركية أكثر فاعلية بالتسوية في ليبيا وأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الثلاثاء، أنه يتوقع من الإدارة الأميركية الجديدة “المزيد من المشاركة بالتسوية في ليبيا وأوكرانيا”. وقال ماس، في مؤتمر نظمته صحيفة “زيت” إن “الولايات المتحدة، بما لديها من قدرات ونفوذ، يمكنها أن تقدم مساهمة أكبر بكثير مما كانت عليه من قبل”.

وردا على سؤال حول ما تتوقعه برلين من إدارة جو بايدن في تسوية الصراع الأوكراني، أشار ماس إلى أن الرئيس الأميركي أثار هذه القضية في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ووفقا له، أشار بايدن إلى أن “الولايات المتحدة ستشارك أكثر في ذلك (تسوية النزاع) من ذي قبل”.

المصدر: سبوتنيك