إيران تستقبل الدفعة الأولى من لقاح “سبوتنيك في” الروسي المضاد لكورونا الخميس المقبل

أعلنت السلطات الإيرانية الثلاثاء، أن “الدفعة الأولى من لقاح “سبوتنيك في” الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، سوف تصل إلى البلاد الخميس المقبل، وذلك بعد السماح باستخدامه بشكل رسمي. وأوضح الناطق باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية محمد حسن، لوكالة فارس، “بالتنسيق مع وزارة الصحة والمقر الوطني لمكافحة كورونا ووزارة الطرق والتنمية العمرانية، تقرر وصول الدفعة الأولى من اللقاح الروسي سبوتنيك-في يوم الخميس القادم عبر طائرة ماهان الإيرانية”.

وتابع “ستتم مراقبة استيراد اللقاح من قبل هيئة الطيران المدني الإيرانية”.

وبالأمس أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده أنه “تم الاتفاق على توريد لقاح “سبوتنيك في” الروسي بعد تسجيله في البلاد ونجري محادثات مع الصين والهند بشأن لقاحاتهم”. ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيران إلى أكثر من 1.43 مليون حالة، بينهم ما يزيد عن 58 ألف وفاة.

المصدر: فارس