الصحة المصرية” مصر تسجل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و44 وفاة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، اليوم الثلاثاء، تسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 166492 حالة من ضمنهم 130107 حالات تم شفاؤها و9360 حالة وفاة”.

هذا وأعلنت هيئة الدواء المصرية الأحد ، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح “كوفيشيلد” المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تنتجه شركة “سيروم انستيتيوت” الهندية، والتي تعاقدت على نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح من شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية.

هذا وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الدفعة الأولى من اللقاح وصلت على متن الخطوط الإماراتية رحلة رقم 927 إلي مطار القاهرة الدولي.

المصدر: وكالة سبوتنيك