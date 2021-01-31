قوى الامن: تدابير سير على طريق عام الاوزاعي بسبب الاعمال

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “ستقوم إحدى الشركات بأعمال حفر لتأهيل شبكات الصرف الصحي وإصلاح انخساف في الاسفلت على طريق عام الأوزاعي – المسلك الغربي مقابل سوبر ماركت “التوفير”، ذلك اعتبارا من الساعة 6,00 من صباح الغد الاثنين ولمدة 3 أيام.

ستؤدي هذه الأشغال الى منع مرور السير كليا على المسلك المذكور، وتحويله على المسلك المقابل.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام